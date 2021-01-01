Reggie Jackson, Clippers'ta kaldı!

Serbest oyuncu Reggie Jackson'ın LA Clippers ile iki yıllığı 22 milyon dolarlık kontratta anlaşmaya vardığı bildirildi.



Sözleşmenin, Clippers'ın toplu iş sözleşmesi kuralları altında, maaş sınırının üstüne çıkan bir takım olarak ödeyebileceği maksimum tutar olduğu kaydedildi.



Jackson, Clippers ile ilk tam sezonunda 67 maçta 23.0 dakika ortalamayla sahada kalmış ve 10.7 sayı, 2.9 ribaund ve 3.1 asist istatistikleri tutturmuştu.



Clippers'ın Kawhi Leonard'ı sakatlıktan ötürü kaybetmesinin ardından, Batı Konferansı Finalleri'nde rolü artan Jackson, 20.3 sayı, 4.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



