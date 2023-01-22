Regaip Kandili ne zaman? 2023 Diyanet kandiller ne zaman?

Regaip Kandili tarihi, 2023 yılına kısa bir süre kalmasıyla birlikte onbinlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İslam camiası tarafından önem teşkil eden kandil günleri, dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı dini günler takvimiyle beraber, Regaip Kandili'nin tarihi belli oldu. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?
Regaip Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesine denk gelmekte.2023 Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Regaip Kandili'ndeki "Regâip" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir. Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelmektedir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir. Boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu sebeple insan ömrünün her anı çok değerlidir. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.
REGAİB KANDİLİ TARİHLERİ
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?
Regaip Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesine denk gelmekte.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Regaip Kandili'ndeki "Regâip" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir. Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelmektedir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir. Boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu sebeple insan ömrünün her anı çok değerlidir. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.
REGAİB KANDİLİ TARİHLERİ
|MİLADİ YIL
|TARİH
|GÜN
|HİCRİ YIL
|2027
|2 ARALIK
|4 RECEB
|1449
|2026
|10 ARALIK
|1 RECEB
|1447
|2025
|25 ARALIK
|5 RECEB
|1447
|2025
|2 OCAK
|2 RECEB
|1446
|2024
|11 OCAK
|29 C.AHİR
|1445
|2023
|26 OCAK
|4 RECEB
|1444
|2022
|3 ŞUBAT
|2 RECEB
|1443
|2021
|18 ŞUBAT
|6 RECEB
|1442
|2020
|27 ŞUBAT
|3 RECEB
|1441
|2019
|7 MART
|30 C.AHİR
|1440
|2018
|22 MART
|4 RECEB
|1439
|2017
|30 MART
|2 RECEB
|1438
|2016
|7 NİSAN
|29 C.AHİR
|1437
|2015
|23 NİSAN
|4 RECEB
|1436
|2014
|1 MAYIS
|2 RECEB
|1435
|2013
|16 MAYIS
|6 RECEB
|1434
|2012
|24 MAYIS
|3 RECEB
|1433
|2011
|2 HAZİRAN
|30 C.AHİR
|1432
|2010
|17 HAZİRAN
|5 RECEB
|1431
|2009
|25 HAZİRAN
|2 RECEB
|1430
|2008
|3 TEMMUZ
|29 C.AHİR
|1429
|2007
|19 TEMMUZ
|4 RECEB
|1428
|2006
|27 TEMMUZ
|2 RECEB
|1427
|2005
|11 AĞUSTOS
|6 RECEB
|1426
|2004
|19 AĞUSTOS
|03 RECEB
|1425
|2003
|28 AĞUSTOS
|30 C.AHİR
|1424
|2002
|12 EYLÜL
|5 RECEB
|1423
|2001
|20 EYLÜL
|3 RECEB
|1422
|2000
|28 EYLÜL
|30 C.AHİR
|1421
|1999
|14 EKİM
|4 RECEB
|1420
|1998
|22 EKİM
|1 RECEB
|1419
|1997
|6 KASIM
|5 RECEB
|1418
|1996
|14 KASIM
|3 RECEB
|1417
|1995
|23 KASIM
|30 C.AHİR
|1416
|1994
|8 ARALIK
|5 RECEB
|1415
|1993
|16 ARALIK
|3 RECEB
|1414
|1992
|24 ARALIK
|29 C.AHİR
|1413
|1992
|9 OCAK
|4 RECEB
|1412
|1991
|17 OCAK
|1 RECEB
|1411
|1990
|1 ŞUBAT
|5 RECEB
|1410
|1989
|9 ŞUBAT
|3 RECEB
|1409
|1988
|18 ŞUBAT
|30 C.AHİR
|1408
|1987
|5 MART
|5 RECEB
|1407
|1986
|13 MART
|2 RECEB
|1406
|1985
|28 MART
|6 RECEB
|1405
|1984
|5 NİSAN
|3 RECEB
|1404
|1983
|14 NİSAN
|1 RECEB
|1403
|1982
|29 NİSAN
|5 RECEB
|1402
|1981
|7 MAYIS
|3 RECEB
|1401
|1980
|15 MAYIS
|1 RECEB
|1400
|1979
|31 MAYIS
|5 RECEB
|1399
|1978
|8 HAZİRAN
|2 RECEB
|1398
|1977
|23 HAZİRAN
|6 RECEB
|1397
|1976
|1 TEMMUZ
|3 RECEB
|1396
|1975
|10 TEMMUZ
|1 RECEB
|1395
|1974
|25 TEMMUZ
|5 RECEB
|1394
|1973
|2 AĞUSTOS
|3 RECEB
|1393
|1972
|10 AĞUSTOS
|30 C.AHİR
|1392
|1971
|26 AĞUSTOS
|4 RECEB
|1391
|1970
|3 EYLÜL
|1 RECEB
|1390
|1969
|18 EYLÜL
|6 RECEB
|1389
|1968
|26 EYLÜL
|3 RECEB
|1388
|1967
|5 EKİM
|1 RECEB
|1387
|1966
|20 EKİM
|6 RECEB
|1386
|1965
|28 EKİM
|3 RECEB
|1385
|1964
|5 KASIM
|30 C.AHİR
|1384
|1963
|21 KASIM
|4 RECEB
|1383
|1962
|29 KASIM
|2 RECEB
|1382
|1961
|14 ARALIK
|6 RECEB
|1381
|1960
|22 ARALIK
|3 RECEB
|1380
|1959
|31 ARALIK
|1 RECEB
|1379
|1959
|15 OCAK
|6 RECEB
|1378
|1958
|23 OCAK
|3 RECEB
|1377
|1957
|31 OCAK
|30 C.AHİR
|1376
|1956
|16 ŞUBAT
|4 RECEB
|1375
|1955
|24 ŞUBAT
|1 RECEB
|1374
|1954
|11 MART
|6 RECEB
|1373
|1953
|19 MART
|3 RECEB
|1372
|1952
|27 MART
|1 RECEB
|1371
|1951
|12 NİSAN
|5 RECEB
|1370
|1950
|20 NİSAN
|2 RECEB
|1369
|1949
|5 MAYIS
|6 RECEB
|1368
|1948
|13 MAYIS
|4 RECEB
|1367
|1947
|22 MAYIS
|1 RECEB
|1366
|1946
|6 HAZİRAN
|6 RECEB
|1365
|1945
|14 HAZİRAN
|4 RECEB
|1364
|1944
|22 HAZİRAN
|1 RECEB
|1363
|1943
|8 TEMMUZ
|5 RECEB
|1362
|1942
|16 TEMMUZ
|2 RECEB
|1361
|1941
|31 TEMMUZ
|6 RECEB
|1360
|1940
|8 AĞUSTOS
|4 RECEB
|1359
|1939
|17 AĞUSTOS
|2 RECEB
|1358
|1938
|1 EYLÜL
|6 RECEB
|1357
|1937
|9 EYLÜL
|3 RECEB
|1356
|1936
|17 EYLÜL
|30 C.AHİR
|1355
|1935
|3 EKİM
|4 RECEB
|1354
|1934
|11 EKİM
|1 RECEB
|1353
|1933
|26 EKİM
|6 RECEB
|1352
|1932
|3 KASIM
|4 RECEB
|1351
|1931
|12 KASIM
|1 RECEB
|1350
|1930
|27 KASIM
|6 RECEB
|1349
|1929
|5 ARALIK
|3 RECEB
|1348
|1928
|13 ARALIK
|30 C.AHİR
|1347
|1927
|29 ARALIK
|4 RECEB
|1346
|1927
|6 OCAK
|2 RECEB
|1345
|1926
|14 OCAK
|29 C.AHİR
|1344
|1925
|29 OCAK
|4 RECEB
|1343
|1924
|7 ŞUBAT
|1 RECEB
|1342
|1923
|22 ŞUBAT
|6 RECEB
|1341
|1922
|2 MART
|3 RECEB
|1340
|1921
|10 MART
|29 C.AHİR
|1339
|1920
|25 MART
|5 RECEB
|1338
|1919
|3 NİSAN
|2 RECEB
|1337
|1918
|11 NİSAN
|29 C.AHİR
|1336
|1917
|26 NİSAN
|4 RECEB
|1335
|1916
|4 MAYIS
|1 RECEB
|1334
|1915
|20 MAYIS
|6 RECEB
|1333
|1914
|28 MAYIS
|3 RECEB
|1332
|1913
|5 HAZİRAN
|29 C.AHİR
|1331
|1912
|20 HAZİRAN
|5 RECEB
|1330
|1911
|29 HAZİRAN
|2 RECEB
|1329
|1910
|14 TEMMUZ
|6 RECEB
|1328
|1909
|22 TEMMUZ
|4 RECEB
|1327
|1908
|30 TEMMUZ
|1 RECEB
|1326
|1907
|15 AĞUSTOS
|6 RECEB
|1325
|1906
|23 AĞUSTOS
|3 RECEB
|1324
|1905
|31 AĞUSTOS
|29 C.AHİR
|1323
|1904
|15 EYLÜL
|5 RECEB
|1322
|1903
|24 EYLÜL
|2 RECEB
|1321
|1902
|9 EKİM
|6 RECEB
|1320
|1901
|17 EKİM
|4 RECEB
|1319
|1900
|25 EKİM
|1 RECEB
|1318
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