Regaip Kandili ne zaman? 2023 Diyanet kandiller ne zaman?

Regaip Kandili 2023 ne zaman olacak merak ediliyor. Diyanet 2023 kandil tarihlerinin açıkladı. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği üç aylara kısa bir süre kaldı. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine denk gelmekte. Üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Şaban ayı ile devam edecek ve Ramazan ayı ile bitiyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte 2023 Diyanet kandiller takvimi...

Abone Ol
Regaip Kandili ne zaman? 2023 Diyanet kandiller ne zaman?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2023 12:10
Regaip Kandili tarihi, 2023 yılına kısa bir süre kalmasıyla birlikte onbinlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İslam camiası tarafından önem teşkil eden kandil günleri, dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı dini günler takvimiyle beraber, Regaip Kandili'nin tarihi belli oldu. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?
Regaip Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesine denk gelmekte.
2023 Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili'ndeki "Regâip" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir.  Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelmektedir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir. Boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu sebeple insan ömrünün her anı çok değerlidir. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.

REGAİB KANDİLİ TARİHLERİ

MİLADİ YILTARİHGÜNHİCRİ YIL
2027 2 ARALIK 4 RECEB 1449
2026 10 ARALIK 1 RECEB 1447
2025 25 ARALIK 5 RECEB 1447
2025 2 OCAK 2 RECEB 1446
2024 11 OCAK 29 C.AHİR 1445
2023 26 OCAK 4 RECEB 1444
2022 3 ŞUBAT 2 RECEB 1443
2021 18 ŞUBAT 6 RECEB 1442
2020 27 ŞUBAT 3 RECEB 1441
2019 7 MART 30 C.AHİR 1440
2018 22 MART 4 RECEB 1439
2017 30 MART 2 RECEB 1438
2016 7 NİSAN 29 C.AHİR 1437
2015 23 NİSAN 4 RECEB 1436
2014 1 MAYIS 2 RECEB 1435
2013 16 MAYIS 6 RECEB 1434
2012 24 MAYIS 3 RECEB 1433
2011 2 HAZİRAN 30 C.AHİR 1432
2010 17 HAZİRAN 5 RECEB 1431
2009 25 HAZİRAN 2 RECEB 1430
2008 3 TEMMUZ 29 C.AHİR 1429
2007 19 TEMMUZ 4 RECEB 1428
2006 27 TEMMUZ 2 RECEB 1427
2005 11 AĞUSTOS 6 RECEB 1426
2004 19 AĞUSTOS 03 RECEB 1425
2003 28 AĞUSTOS 30 C.AHİR 1424
2002 12 EYLÜL 5 RECEB 1423
2001 20 EYLÜL 3 RECEB 1422
2000 28 EYLÜL 30 C.AHİR 1421
1999 14 EKİM 4 RECEB 1420
1998 22 EKİM 1 RECEB 1419
1997 6 KASIM 5 RECEB 1418
1996 14 KASIM 3 RECEB 1417
1995 23 KASIM 30 C.AHİR 1416
1994 8 ARALIK 5 RECEB 1415
1993 16 ARALIK 3 RECEB 1414
1992 24 ARALIK 29 C.AHİR 1413
1992 9 OCAK 4 RECEB 1412
1991 17 OCAK 1 RECEB 1411
1990 1 ŞUBAT 5 RECEB 1410
1989 9 ŞUBAT 3 RECEB 1409
1988 18 ŞUBAT 30 C.AHİR 1408
1987 5 MART 5 RECEB 1407
1986 13 MART 2 RECEB 1406
1985 28 MART 6 RECEB 1405
1984 5 NİSAN 3 RECEB 1404
1983 14 NİSAN 1 RECEB 1403
1982 29 NİSAN 5 RECEB 1402
1981 7 MAYIS 3 RECEB 1401
1980 15 MAYIS 1 RECEB 1400
1979 31 MAYIS 5 RECEB 1399
1978 8 HAZİRAN 2 RECEB 1398
1977 23 HAZİRAN 6 RECEB 1397
1976 1 TEMMUZ 3 RECEB 1396
1975 10 TEMMUZ 1 RECEB 1395
1974 25 TEMMUZ 5 RECEB 1394
1973 2 AĞUSTOS 3 RECEB 1393
1972 10 AĞUSTOS 30 C.AHİR 1392
1971 26 AĞUSTOS 4 RECEB 1391
1970 3 EYLÜL 1 RECEB 1390
1969 18 EYLÜL 6 RECEB 1389
1968 26 EYLÜL 3 RECEB 1388
1967 5 EKİM 1 RECEB 1387
1966 20 EKİM 6 RECEB 1386
1965 28 EKİM 3 RECEB 1385
1964 5 KASIM 30 C.AHİR 1384
1963 21 KASIM 4 RECEB 1383
1962 29 KASIM 2 RECEB 1382
1961 14 ARALIK 6 RECEB 1381
1960 22 ARALIK 3 RECEB 1380
1959 31 ARALIK 1 RECEB 1379
1959 15 OCAK 6 RECEB 1378
1958 23 OCAK 3 RECEB 1377
1957 31 OCAK 30 C.AHİR 1376
1956 16 ŞUBAT 4 RECEB 1375
1955 24 ŞUBAT 1 RECEB 1374
1954 11 MART 6 RECEB 1373
1953 19 MART 3 RECEB 1372
1952 27 MART 1 RECEB 1371
1951 12 NİSAN 5 RECEB 1370
1950 20 NİSAN 2 RECEB 1369
1949 5 MAYIS 6 RECEB 1368
1948 13 MAYIS 4 RECEB 1367
1947 22 MAYIS 1 RECEB 1366
1946 6 HAZİRAN 6 RECEB 1365
1945 14 HAZİRAN 4 RECEB 1364
1944 22 HAZİRAN 1 RECEB 1363
1943 8 TEMMUZ 5 RECEB 1362
1942 16 TEMMUZ 2 RECEB 1361
1941 31 TEMMUZ 6 RECEB 1360
1940 8 AĞUSTOS 4 RECEB 1359
1939 17 AĞUSTOS 2 RECEB 1358
1938 1 EYLÜL 6 RECEB 1357
1937 9 EYLÜL 3 RECEB 1356
1936 17 EYLÜL 30 C.AHİR 1355
1935 3 EKİM 4 RECEB 1354
1934 11 EKİM 1 RECEB 1353
1933 26 EKİM 6 RECEB 1352
1932 3 KASIM 4 RECEB 1351
1931 12 KASIM 1 RECEB 1350
1930 27 KASIM 6 RECEB 1349
1929 5 ARALIK 3 RECEB 1348
1928 13 ARALIK 30 C.AHİR 1347
1927 29 ARALIK 4 RECEB 1346
1927 6 OCAK 2 RECEB 1345
1926 14 OCAK 29 C.AHİR 1344
1925 29 OCAK 4 RECEB 1343
1924 7 ŞUBAT 1 RECEB 1342
1923 22 ŞUBAT 6 RECEB 1341
1922 2 MART 3 RECEB 1340
1921 10 MART 29 C.AHİR 1339
1920 25 MART 5 RECEB 1338
1919 3 NİSAN 2 RECEB 1337
1918 11 NİSAN 29 C.AHİR 1336
1917 26 NİSAN 4 RECEB 1335
1916 4 MAYIS 1 RECEB 1334
1915 20 MAYIS 6 RECEB 1333
1914 28 MAYIS 3 RECEB 1332
1913 5 HAZİRAN 29 C.AHİR 1331
1912 20 HAZİRAN 5 RECEB 1330
1911 29 HAZİRAN 2 RECEB 1329
1910 14 TEMMUZ 6 RECEB 1328
1909 22 TEMMUZ 4 RECEB 1327
1908 30 TEMMUZ 1 RECEB 1326
1907 15 AĞUSTOS 6 RECEB 1325
1906 23 AĞUSTOS 3 RECEB 1324
1905 31 AĞUSTOS 29 C.AHİR 1323
1904 15 EYLÜL 5 RECEB 1322
1903 24 EYLÜL 2 RECEB 1321
1902 9 EKİM 6 RECEB 1320
1901 17 EKİM 4 RECEB 1319
1900 25 EKİM 1 RECEB 1318
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ