Regaip Kandili ne zaman? 2023 Diyanet kandiller ne zaman?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

REGAİB KANDİLİ TARİHLERİ

MİLADİ YIL TARİH GÜN HİCRİ YIL 2027 2 ARALIK 4 RECEB 1449 2026 10 ARALIK 1 RECEB 1447 2025 25 ARALIK 5 RECEB 1447 2025 2 OCAK 2 RECEB 1446 2024 11 OCAK 29 C.AHİR 1445 2023 26 OCAK 4 RECEB 1444 2022 3 ŞUBAT 2 RECEB 1443 2021 18 ŞUBAT 6 RECEB 1442 2020 27 ŞUBAT 3 RECEB 1441 2019 7 MART 30 C.AHİR 1440 2018 22 MART 4 RECEB 1439 2017 30 MART 2 RECEB 1438 2016 7 NİSAN 29 C.AHİR 1437 2015 23 NİSAN 4 RECEB 1436 2014 1 MAYIS 2 RECEB 1435 2013 16 MAYIS 6 RECEB 1434 2012 24 MAYIS 3 RECEB 1433 2011 2 HAZİRAN 30 C.AHİR 1432 2010 17 HAZİRAN 5 RECEB 1431 2009 25 HAZİRAN 2 RECEB 1430 2008 3 TEMMUZ 29 C.AHİR 1429 2007 19 TEMMUZ 4 RECEB 1428 2006 27 TEMMUZ 2 RECEB 1427 2005 11 AĞUSTOS 6 RECEB 1426 2004 19 AĞUSTOS 03 RECEB 1425 2003 28 AĞUSTOS 30 C.AHİR 1424 2002 12 EYLÜL 5 RECEB 1423 2001 20 EYLÜL 3 RECEB 1422 2000 28 EYLÜL 30 C.AHİR 1421 1999 14 EKİM 4 RECEB 1420 1998 22 EKİM 1 RECEB 1419 1997 6 KASIM 5 RECEB 1418 1996 14 KASIM 3 RECEB 1417 1995 23 KASIM 30 C.AHİR 1416 1994 8 ARALIK 5 RECEB 1415 1993 16 ARALIK 3 RECEB 1414 1992 24 ARALIK 29 C.AHİR 1413 1992 9 OCAK 4 RECEB 1412 1991 17 OCAK 1 RECEB 1411 1990 1 ŞUBAT 5 RECEB 1410 1989 9 ŞUBAT 3 RECEB 1409 1988 18 ŞUBAT 30 C.AHİR 1408 1987 5 MART 5 RECEB 1407 1986 13 MART 2 RECEB 1406 1985 28 MART 6 RECEB 1405 1984 5 NİSAN 3 RECEB 1404 1983 14 NİSAN 1 RECEB 1403 1982 29 NİSAN 5 RECEB 1402 1981 7 MAYIS 3 RECEB 1401 1980 15 MAYIS 1 RECEB 1400 1979 31 MAYIS 5 RECEB 1399 1978 8 HAZİRAN 2 RECEB 1398 1977 23 HAZİRAN 6 RECEB 1397 1976 1 TEMMUZ 3 RECEB 1396 1975 10 TEMMUZ 1 RECEB 1395 1974 25 TEMMUZ 5 RECEB 1394 1973 2 AĞUSTOS 3 RECEB 1393 1972 10 AĞUSTOS 30 C.AHİR 1392 1971 26 AĞUSTOS 4 RECEB 1391 1970 3 EYLÜL 1 RECEB 1390 1969 18 EYLÜL 6 RECEB 1389 1968 26 EYLÜL 3 RECEB 1388 1967 5 EKİM 1 RECEB 1387 1966 20 EKİM 6 RECEB 1386 1965 28 EKİM 3 RECEB 1385 1964 5 KASIM 30 C.AHİR 1384 1963 21 KASIM 4 RECEB 1383 1962 29 KASIM 2 RECEB 1382 1961 14 ARALIK 6 RECEB 1381 1960 22 ARALIK 3 RECEB 1380 1959 31 ARALIK 1 RECEB 1379 1959 15 OCAK 6 RECEB 1378 1958 23 OCAK 3 RECEB 1377 1957 31 OCAK 30 C.AHİR 1376 1956 16 ŞUBAT 4 RECEB 1375 1955 24 ŞUBAT 1 RECEB 1374 1954 11 MART 6 RECEB 1373 1953 19 MART 3 RECEB 1372 1952 27 MART 1 RECEB 1371 1951 12 NİSAN 5 RECEB 1370 1950 20 NİSAN 2 RECEB 1369 1949 5 MAYIS 6 RECEB 1368 1948 13 MAYIS 4 RECEB 1367 1947 22 MAYIS 1 RECEB 1366 1946 6 HAZİRAN 6 RECEB 1365 1945 14 HAZİRAN 4 RECEB 1364 1944 22 HAZİRAN 1 RECEB 1363 1943 8 TEMMUZ 5 RECEB 1362 1942 16 TEMMUZ 2 RECEB 1361 1941 31 TEMMUZ 6 RECEB 1360 1940 8 AĞUSTOS 4 RECEB 1359 1939 17 AĞUSTOS 2 RECEB 1358 1938 1 EYLÜL 6 RECEB 1357 1937 9 EYLÜL 3 RECEB 1356 1936 17 EYLÜL 30 C.AHİR 1355 1935 3 EKİM 4 RECEB 1354 1934 11 EKİM 1 RECEB 1353 1933 26 EKİM 6 RECEB 1352 1932 3 KASIM 4 RECEB 1351 1931 12 KASIM 1 RECEB 1350 1930 27 KASIM 6 RECEB 1349 1929 5 ARALIK 3 RECEB 1348 1928 13 ARALIK 30 C.AHİR 1347 1927 29 ARALIK 4 RECEB 1346 1927 6 OCAK 2 RECEB 1345 1926 14 OCAK 29 C.AHİR 1344 1925 29 OCAK 4 RECEB 1343 1924 7 ŞUBAT 1 RECEB 1342 1923 22 ŞUBAT 6 RECEB 1341 1922 2 MART 3 RECEB 1340 1921 10 MART 29 C.AHİR 1339 1920 25 MART 5 RECEB 1338 1919 3 NİSAN 2 RECEB 1337 1918 11 NİSAN 29 C.AHİR 1336 1917 26 NİSAN 4 RECEB 1335 1916 4 MAYIS 1 RECEB 1334 1915 20 MAYIS 6 RECEB 1333 1914 28 MAYIS 3 RECEB 1332 1913 5 HAZİRAN 29 C.AHİR 1331 1912 20 HAZİRAN 5 RECEB 1330 1911 29 HAZİRAN 2 RECEB 1329 1910 14 TEMMUZ 6 RECEB 1328 1909 22 TEMMUZ 4 RECEB 1327 1908 30 TEMMUZ 1 RECEB 1326 1907 15 AĞUSTOS 6 RECEB 1325 1906 23 AĞUSTOS 3 RECEB 1324 1905 31 AĞUSTOS 29 C.AHİR 1323 1904 15 EYLÜL 5 RECEB 1322 1903 24 EYLÜL 2 RECEB 1321 1902 9 EKİM 6 RECEB 1320 1901 17 EKİM 4 RECEB 1319 1900 25 EKİM 1 RECEB 1318

Regaip Kandili tarihi, 2023 yılına kısa bir süre kalmasıyla birlikte onbinlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İslam camiası tarafından önem teşkil eden kandil günleri, dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı dini günler takvimiyle beraber, Regaip Kandili'nin tarihi belli oldu. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman?Regaip Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesine denk gelmekte.2023 Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.Regaip Kandili'ndeki "Regâip" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir. Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelmektedir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir. Boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu sebeple insan ömrünün her anı çok değerlidir. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.