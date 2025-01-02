Haber Tarihi: 02 Ocak 2025 10:58 - Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 10:58

Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler, dualar, zikirler 2025

Reaib Kandili'nde ne yapılır araştırması Müslümanlar arasında konuşuluyor. Genellikle bu önemli günde yapılacaklar Regaib Kandili'nde ne yapılır? sorusunun yanı sıra Regaib Kandili faziletleri nelerdir? açıklamasının cevabı aranıyor. Kadir Suresi okunuşu nasıl diye merak edenler Kadir Suresi okunuşu Türkçe ve Arapça olarak araştırmaya devam ediyor. Müslüman alemi için önemli bir yere sahip olan Kadir Suresini sizin için hazırladığımız haberimizden detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Müslüman alemi için Kadir Sures en özel surelerden biridir. Bu sure, insanlara maneviyat olarak huzur vermektedir.

Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler, dualar, zikirler 2025
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Bugün Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? diyerek sonuçlarına bakılıyor. Kadir Suresi'ni haberimizden bulabilirsiniz. 2025 yılında bugüne denk gelen Regaib Kandili, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilir. Kadir Suresi önemi ve anlamları bakımında kandillerde, Kadir Geceleri'nde Müslümanlar tarafından sık sık okunmaktadır. Müslümanlar açısından önemi yüksek olan ve anlamları bakımından Kadir Suresi faziletleri anlamıyla çok önemlidir.

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Okunan dualara kandillerde sıklıkla başvurulur, bu yüzden Kadir Suresi bu duaların başında gelir. İçerisinde Kadir Gecesi geçtiği için bu ismi alan surede anlatılanlar müslümanlar tarafından aratılmaktadır yoğun şekilde.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU:
Bismillahirrahmanirrahim…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
AMİN…

KADİR SURESİNİN ANLAMI:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur',n)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.


O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VİDEO İZLE YOUTUBE

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Regaib Kandili'nde kılınacak namazlardan birisi Tesbih Namazıdır. Tesbih Namazı'nı Kadir Suresi okumak gibi Regaib Kandili akşamında ve gecesinde kulabilirsiniz. Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.

TESBİH NAMAZI
1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.




4.Rekat

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...

Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.

DİYANET KADİR SURESİ OKUNUŞU NASIL? TÜRKÇE ARAPÇA İZLE



Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler konusunda dn büyüklerinin aktardıklarından yola çıkılarak bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca bu önemli günde Regaib Kandili ibadetler
 
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