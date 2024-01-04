Refah payı verilecek mi? 2024 SSK emeklisine refah payı var mı, ne kadar?

Emekliye, SSK emeklisine refah payı var mı, verilecek mi soruları, 2024 yılında da tekrar gündeme geldi. Memur, işçi ve emeklilere verilecek olan refah payı, hak sahiplerinin alacakları maaşlardan enflasyon oranının düşülmesiyle hesaplarına yatırılıyor. Yılın son enflasyon rakamları, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin de zam oranı belli oldu. Gözler refah payında...
EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI? 2024
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık yüze 2,93 artış gösterirken, yıllıkta ise yüzde 64.77 oldu. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı 6 aylık enflasyon oranı 37.55 oldu.
Refah payının uygulanacağı beklentisi yüksek. Öte yandan refah payında enflasyon oranı göz önünde bulundurularak bir artış yapılıp yapılmayacağı konusunda da henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
2023 Temmuz ayında %19.77 oranında enflasyon farkına %5.23 oranında refah payı ilavesi yapılmıştı.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu sözleri kullandı:
''Ben bunun üzerinde bir artış bekliyorum. Çünkü asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı, memur ve memur emeklilerinin hak ettiği oran da yüzde 49.25. Burada bir önceki dönemde olduğu gibi SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25 zam seviyesine dengelenmesini bekliyorum. Refah payı artışı ile birlikte yüzde 50'lik zam yapılabilir.''
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI VAR MI, NE KADAR?
TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin: "Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklilerinin ise kök maaşlarına bu artış olacak. Bu noktada özellikle hükümetin 7 bin 500 noktasında ve aradaki fark noktasında nasıl bir adım atacağını belki bugün belki bir kaç gün içerisinde görebiliriz. Ama herhangi bir şey yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı bu. Orada bir düzenleme yapılma ihtimalini kuvvetle muhtemel değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.
REFAH PAYI NEDİR?
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen kur, fiyat vb gibi dalgalanmai ihtimallerinden korunup, mağduriyet yaşamaması adına hayata geçirilen uygulamadır.
Memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra, refah payı hesaplanarak ödenir.
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