Refah payı verilecek mi? 2024 SSK emeklisine refah payı var mı, ne kadar?

Emekliye, SSK emeklisine refah payı var mı, verilecek mi soruları, 2024 yılında da tekrar gündeme geldi. Memur, işçi ve emeklilere verilecek olan refah payı, hak sahiplerinin alacakları maaşlardan enflasyon oranının düşülmesiyle hesaplarına yatırılıyor. Yılın son enflasyon rakamları, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin de zam oranı belli oldu. Gözler refah payında...

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık yüze 2,93 artış gösterirken, yıllıkta ise yüzde 64.77 oldu. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı 6 aylık enflasyon oranı 37.55 oldu.

Refah payının uygulanacağı beklentisi yüksek. Öte yandan refah payında enflasyon oranı göz önünde bulundurularak bir artış yapılıp yapılmayacağı konusunda da henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

2023 Temmuz ayında %19.77 oranında enflasyon farkına %5.23 oranında refah payı ilavesi yapılmıştı.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu sözleri kullandı: