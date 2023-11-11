Reeder Samsunspor Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Reeder Samsunspor Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı!
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11 Kasım 2023 14:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Elijah Pemberton'a takımımıza vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Pemberton, Reeder Samsunspor ile bu sezon çıktığı 3 maçta 12 sayı kaydetti.

 

 

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