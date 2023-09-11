Haber Tarihi: 11 Eylül 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 12:18

Reeder halka arz tarihi: Reeder halka arz ne zaman? | Reeder Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?kaç lot verir, helal mi?

Reeder halka arz tarihi: Reeder halka arz ne zaman? | Reeder Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?kaç lot verir, helal mi? Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. 'REEDR' hisse adı ile işlem görecek olan Reeder Teknoloji 9,30 TL'den halka arz olacak. Yatırımcılar için "Reeder halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve kaç lot verir?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Peki, Reeder Teknoloji hangi bankalarda var, kaç lot verir, helal mi? İşte, Reeder halka arz fiyatı ve halka arzın detayları...

Reeder halka arz tarihi: Reeder halka arz ne zaman? | Reeder Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?kaç lot verir, helal mi?
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Reeder halka arz tarihi: Reeder halka arz ne zaman? | Reeder Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?kaç lot verir, helal mi? Reeder Teknoloji'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. İlgili firmanın halka arz açıklık oranı yüzde 25,26 olarak belirlenirken; yatırımcıya eşit dağıtım yapılacağı açıklandı. Reeder halka arz tarihleri ve kaç lot vereceğine ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...  REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN? 

Reeder Teknoloji halka arz tarihi 13-14-15 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olmuştur.

Reeder Teknoloji hangi bankalarda var, kaç lot verir, helal mi?

Reeder Teknoloji  halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. İzahname yayımlandığında içerik güncellenecektir.
Reeder Teknoloji Sembolü Ne Olacak? Reeder Teknoloji Borsa Kodu

Reeder Teknoloji hissesinin sembolü "REEDR" olacak.

Reeder Teknoloji Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklandı.

Reeder Teknoloji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.

Reeder Teknoloji Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Reeder Teknoloji'nin halka arz açıklık oranı 25,26%'dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Reeder Teknoloji Kimin?

Reeder Teknoloji şirketinin 7 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 38,24%'ü Uygar Saral, 24,98%'i Müşerref Sezen Saral, 16,57%'si Fatma Sibel Çöl'e, 9,29%'u Yusuf Çelenk'e 6,66%'sı Aziz Köseoğlu'na, 2,52% Süreyya Saral'a ve 1,73%'i Cevdet Saral'a aittir.

Reeder Teknoloji Finansal Gücü

2022 Hasılat: 942,8 milyon TL

2022 Brüt Kâr: 480,1 Milyon TL

2021 Hasılat: 451,3 Milyon TL


2021 Brüt Kâr: 112,8 Milyon TL

2020 Hasılat: 238,8 Milyon TL

2020 Brüt Kâr: 48,8 Milyon TL

31.12.2020 ve 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemler itibari ile hasılat sırasıyla 238,8 milyon TL, 451,4 milyon TL ve 942,8 milyon TL'dir.

Hasılat tutarı 2021 yılında 2020 yılı sonuna göre 88,98% oranında artış, 2022 yılında 2021 yılı sonuna göre 108,87% oranında artış göstermiştir.

Şirketin 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemler itibari ile brüt kâr tutarları sirasiyla 48,9 milyon TL ve 112,8 milyon TL ve 480,1 milyon TL'dir.

Brüt kâr marji; 2021 yılında 2020 yıl sonuna göre 131,08% oranında artış, 2022 yılında 2021 yılı sonuna göre 325,61% oranında artış göstermiştir. Bu oranlar hasılat artış oranlarından yüksektir. Bu durum ise şirketin ölçek ekonomisini verimli bir şekilde kullandığını göstermektedir.

(Kaynak: Reeder Teknoloji Taslak İzahname)

Reeder Teknoloji, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

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