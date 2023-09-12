Reeder halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? | Reeder Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi? Geçtiğimiz günlerde 8.000 puan bandını aşarak tarihinin rekorunu kırmayı başaran Borsa İstanbul'da Eylül ayının başlamasıyla birlikte halka arz olacak şirketler ve hisseler açıklanmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Peki, Reeder ne iş yapar, halka arz ne zaman, kaç lot verecek? İşte soruların yanıtları.Reeder Teknoloji halka arzında bireysel yatırımcılara 182.750.000 lot hisse ayrılmıştır. Halka arza 3 milyon kişinin katılması halinde 60-61 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Rakamlar kesinlik içermez ve katılım sayısının düşmesi ya da artmasına göre değişebilir.Reeder Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. İzahname yayımlandığında içerik güncellenecektir.Reeder Teknoloji halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar şu şekilde;A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Galata Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.QNB Finansbank A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB Yatırım Menkul DeğerlerTEB A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Türkiye Sınait Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.Reeder Teknoloji halka arz tarihi 13-14-15 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olmuştur.Reeder Teknoloji hissesinin sembolü "REEDR" olacak.Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklandı.Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.Reeder Teknoloji'nin halka arz açıklık oranı 25,26%'dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.Reeder Teknoloji şirketinin 7 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 38,24%'ü Uygar Saral, 24,98%'i Müşerref Sezen Saral, 16,57%'si Fatma Sibel Çöl'e, 9,29%'u Yusuf Çelenk'e 6,66%'sı Aziz Köseoğlu'na, 2,52% Süreyya Saral'a ve 1,73%'i Cevdet Saral'a aittir.2022 Hasılat: 942,8 milyon TL2022 Brüt Kâr: 480,1 Milyon TL2021 Hasılat: 451,3 Milyon TL2021 Brüt Kâr: 112,8 Milyon TL2020 Hasılat: 238,8 Milyon TL2020 Brüt Kâr: 48,8 Milyon TL31.12.2020 ve 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemler itibari ile hasılat sırasıyla 238,8 milyon TL, 451,4 milyon TL ve 942,8 milyon TL'dir.Hasılat tutarı 2021 yılında 2020 yılı sonuna göre 88,98% oranında artış, 2022 yılında 2021 yılı sonuna göre 108,87% oranında artış göstermiştir.Şirketin 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemler itibari ile brüt kâr tutarları sirasiyla 48,9 milyon TL ve 112,8 milyon TL ve 480,1 milyon TL'dir.Brüt kâr marji; 2021 yılında 2020 yıl sonuna göre 131,08% oranında artış, 2022 yılında 2021 yılı sonuna göre 325,61% oranında artış göstermiştir. Bu oranlar hasılat artış oranlarından yüksektir. Bu durum ise şirketin ölçek ekonomisini verimli bir şekilde kullandığını göstermektedir.(Kaynak: Reeder Teknoloji Taslak İzahname)1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.