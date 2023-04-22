Redmond yine boş geçmedi!

Beşiktaş'ta son haftaların golcü isimleri arasında yer alan Nathan Redmond, Ümraniyespor'a da golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Redmond yine boş geçmedi!
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22 Nisan 2023 22:11
Beşiktaş'ta son haftaların golcü isimleri arasında yer alan Nathan Redmond, Ümraniyespor'u da boş geçmedi.

25. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren Redmond, biri kupa olmak üzere 6. gol sevincini yaşadı. Ligdeki ilk golünü Yukatel Kayserispor ağlarına atan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında da peş peşe 3 gol kaydetti.

Trabzonspor maçını boş geçen Redmond, 1 maç aranın ardından gollerine devam etti.

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