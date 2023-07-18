Redmond Weghorst'un yanına gidiyor

Beşiktaş'a dönmeyeceğini açıklayan Nathan Redmond'ın Burnley ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Redmond Weghorst'un yanına gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2023 01:25
Beşiktaş'ın uzun süren bekleyişi sonrası siyah beyazlılarla sözleşme imzalamayacağını açıklayan Nathan Redmond, Premier Lig'e imza atmak üzere.

Sky Sports'un haberine göre Redmond'un İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldığı belirtilirken Burnley ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Southampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi bulunmayan 29 yaşındaki oyuncunun herhangi bir aksilik olmazsa yeni sezonda Burnley forması giyeceği ifade edildi.

Bu sezon Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley'in kadrosunda bir başka eski Beşiktaşlı Wout Weghorst da bulunuyor.

Nathan Redmond Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 maçta boy gösterirken 6 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery