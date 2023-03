Beşiktaşlı Nathan Redmond, Four Four Two dergisine özel bir röportaj verdi. İngiliz yıldız sezon sonu Premier Lig'e dönmek istediğini dile getirdi.



Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Redmond, "Süper Lig düşünülenden daha çekişmeli. Futbolcular daha çok kariyerlerinin sonlarında Türkiye'ye transfer oluyor algısı var ama ben henüz 28 yaşındayım. Sezon sonu serbest kalacağım ve şu an için ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek" dedi.



BU SEZON NE YAPTI?



Redmond, Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 lig maçında 1 gol attı, 2 de asist yaptı.