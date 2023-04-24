Beşiktaş'ta son haftalarda performansıyla dikkat çeken yıldızı Nathan Redmond'la ilgili yeni sözleşme konusunda gelişmeler yaşanıyor...Siyah-Beyazlılar'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak,fadelerini kullandı.Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği Premier Lig takımı Southampton'dan da 700 bin Euro ücret alıyor.Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. 29 yaşındaki futbolcunun, kendisine sunulan 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da yıllık ücret önerisine olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi. Redmond, haziran ayında doğum yapacak eşiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararını verecek.