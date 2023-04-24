Redmond'tan transfer açıklaması: "Para sorun değil"

Beşiktaş'ta Nathan Redmond, son haftalarda gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de oldukça memnun olduğu İngiliz yıldız ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor. Girişimlerine devam eden Kartal'ın önünde tek bir engel kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Redmond'tan transfer açıklaması: 'Para sorun değil'
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24 Nisan 2023 12:22
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'ta son haftalarda performansıyla dikkat çeken yıldızı Nathan Redmond'la ilgili yeni sözleşme konusunda gelişmeler yaşanıyor...

Siyah-Beyazlılar'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak, "Lig devam ederken karar vermiş değilim. Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği Premier Lig takımı Southampton'dan da 700 bin Euro ücret alıyor.

OLUMLU YAKLAŞIM GÖSTERDİ

Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. 29 yaşındaki futbolcunun, kendisine sunulan 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da yıllık ücret önerisine olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi. Redmond, haziran ayında doğum yapacak eşiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararını verecek. 

 
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