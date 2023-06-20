Redmond'ın istediği rakam belli oldu!

Bonservisi elinde olan İngiliz yıldız, Beşiktaş'ta devam etmek için belirlediği rakamı yönetime iletti. Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesiyle birlikte müthiş bir çıkışa imza atan Nathan Redmond'a yönetim 1.5 milyon Euro önerdi. Menajeri Bayliff ise oyuncusunun ücretine yüzde 30 zam yapılmasını talep etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Redmond'ın istediği rakam belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2023 12:27
Beşiktaş'ta, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte çıkışa geçen isimlerin başında gelen Nathan Redmond'ın takımda kalması için görüşmeler hızlandırıldı.

Geride bıraktığımız sezon Southampton'dan kiralık olarak takıma kazandırılan İngiliz futbolcu, Ada ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı.

İMZA PARASI YOK

Siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği 29 yaşındaki Redmond, bu rakamın artırılmasını istedi.

İngiliz futbolcunun menajeri Simon Bayliff, Wolverhampton ve Burnley'nin de teklif yaptığının belirterek, Beşiktaş yöneticilerine, ''Sizden imza parası istemiyoruz ama ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarmanızı bekliyoruz'' dedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery