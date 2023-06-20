Redmond'ın istediği rakam belli oldu!

Beşiktaş'ta, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte çıkışa geçen isimlerin başında gelen Nathan Redmond'ın takımda kalması için görüşmeler hızlandırıldı.
Geride bıraktığımız sezon Southampton'dan kiralık olarak takıma kazandırılan İngiliz futbolcu, Ada ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı.
İMZA PARASI YOK
Siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği 29 yaşındaki Redmond, bu rakamın artırılmasını istedi.
İngiliz futbolcunun menajeri Simon Bayliff, Wolverhampton ve Burnley'nin de teklif yaptığının belirterek, Beşiktaş yöneticilerine, ''Sizden imza parası istemiyoruz ama ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarmanızı bekliyoruz'' dedi.
Geride bıraktığımız sezon Southampton'dan kiralık olarak takıma kazandırılan İngiliz futbolcu, Ada ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı.
İMZA PARASI YOK
Siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği 29 yaşındaki Redmond, bu rakamın artırılmasını istedi.
İngiliz futbolcunun menajeri Simon Bayliff, Wolverhampton ve Burnley'nin de teklif yaptığının belirterek, Beşiktaş yöneticilerine, ''Sizden imza parası istemiyoruz ama ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarmanızı bekliyoruz'' dedi.