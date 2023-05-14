Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel!

İngiliz yıldız Nathan Redmond, Premier Lig'den kendisine olan ilgiye rağmen Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak eşi gelen teklifleri değerlendirmesini istiyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel!
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14 Mayıs 2023 14:27
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Nathan Redmond'a 2 yıllık yeni kontrat yapmak isterken oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

İngiliz yıldız, kariyerinde yeniden çıkışa geçtiği siyah-beyazlı takımda mutlu. Redmond, eşi Blaise de Beşiktaş'ta kalıp, İstanbul'da yaşamaya devam etme önerisini sundu.

29 yaşındaki yıldıza, Premier Lig'den teklif olduğunu bilen Blaise, İngiltere'ye dönmek adına kulüplerin sezon sonunda getireceği önerileri değerlendirmesini istiyor. Tecrübeli kanat oyuncusu; Burnley, Bournemouth ve Nottingham Forest'in transfer listesinde yer alıyor. 

 

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