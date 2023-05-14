Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Nathan Redmond'a 2 yıllık yeni kontrat yapmak isterken oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.
İngiliz yıldız, kariyerinde yeniden çıkışa geçtiği siyah-beyazlı takımda mutlu. Redmond, eşi Blaise de Beşiktaş'ta kalıp, İstanbul'da yaşamaya devam etme önerisini sundu.
29 yaşındaki yıldıza, Premier Lig'den teklif olduğunu bilen Blaise, İngiltere'ye dönmek adına kulüplerin sezon sonunda getireceği önerileri değerlendirmesini istiyor. Tecrübeli kanat oyuncusu; Burnley, Bournemouth ve Nottingham Forest'in transfer listesinde yer alıyor.
İngiliz yıldız, kariyerinde yeniden çıkışa geçtiği siyah-beyazlı takımda mutlu. Redmond, eşi Blaise de Beşiktaş'ta kalıp, İstanbul'da yaşamaya devam etme önerisini sundu.
29 yaşındaki yıldıza, Premier Lig'den teklif olduğunu bilen Blaise, İngiltere'ye dönmek adına kulüplerin sezon sonunda getireceği önerileri değerlendirmesini istiyor. Tecrübeli kanat oyuncusu; Burnley, Bournemouth ve Nottingham Forest'in transfer listesinde yer alıyor.