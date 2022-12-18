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Redmond için rapor bekleniyor!

Beşiktaş'ta Nathan Redmond'un geleceği ile ilgili karar henüz verilmedi. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik direktör Şenol Güneş'ten gelecek raporu bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Redmond için rapor bekleniyor!
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18 Aralık 2022 13:45
İngiliz ekibi Southampton'dan Beşiktaş'a transfer edilen Nathan Redmond, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada istekli görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekti.

Siyah-beyazlıların teknik patronu Şenol Güneş, Jamaika ve İngiltere vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için planını yaptı. Deneyimli teknik direktör, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Redmond'un performansının sürekli olmasını bekliyor. Yönetim, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan futbolcu ile ilgili henüz kararını vermedi. Güneş'in bu konuda raporunu bekleyecek yönetim, memnun kalması halinde oyuncu ile yeni bir kontrat yapacak.

Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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