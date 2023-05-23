Redmond düşüşte, Mert Günok yükselişte

Beşiktaş'ta Nathon Redmond'ın gol suskunluğu devam ederken, Mert Günok'un, yükselen performansı devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Redmond düşüşte, Mert Günok yükselişte
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23 Mayıs 2023 14:56
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan transfer ettiği Nathon Redmond'ın gol suskunluğu Adana Demirspor karşılaşmasında da devam etti. Özellikle sezonun ikinci yarısının formda ismi Redmond, iki haftalık sessizliğini Adana Demir'e karşı da bozamadı. Galatasaray ve Antalya maçlarının ardından yine boş geçti. Tecrübeli futbolcu, kalan haftalarda şovuna devam etmeye çalışacak.

Mert Günok'un yükselişi sürüyor

Sezon başında fazla forma şansı bulamayan ve Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle beraber tekrardan Beşiktaş'ın kalesine geçen Mert Günok'un, yükselen performansı devam ediyor. Günok, Adana Demirspor karşısında da güven veren bir performans ortaya koydu. Mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayan Mert, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada kalesinde 17 görürken 7 maçta da kalesini gole kapattı.

Savunma ikilisi değişiyor

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Omar Colley, Adana Demirspor karşılaşmasının 53. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Gambiyalı stoper, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Colley'in yokluğunda Kasımpaşa karşılaşmasında stoper ikilisinin Romain Saiss ve Welinton'dan oluşması bekleniyor. 

 
 

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