Redmond'dan karar zamanı!

Beşiktaş'ın son teklifini yaptığı Nathan Redmond hafta başında siyah beyazlılara kararını bildirecek.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Redmond'dan karar zamanı!
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09 Temmuz 2023 21:04
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen Nathan Redmond kararını veriyor.

Sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyordu.

29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah beyazlılara kararını iletecek.

Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.

İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da gol pası verdi.

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