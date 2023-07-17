Redmond, Beşiktaş'a veda etti!

Nathan Redmond, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda etti.

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Redmond, Beşiktaş'a veda etti!
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17 Temmuz 2023 17:16
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 17:31
Nathan Redmond, sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada, "Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız!

Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım.

Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.

Bu bir elveda değil, bu bir "görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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