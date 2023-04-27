Redmond atıyor, Beşiktaş kazanıyor

Beşiktaş'ta Nathan Redmond, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken 3 de asist yaptı ve 7 gole direkt katkı sağlayarak takımının yükseliş döneminin baş mimarlarından biri oldu.



Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncunun gol attığı veya asist yaptığı tüm maçları kazanmayı başardı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Vodafone Park'ta oynanacak ve şampiyonluk mücadelesini direkt etkileyecek Galatasaray maçında en güvendiği isim Nathan Redmond olacak.



Tecrübeli çalıştırıcının forvet arkasında oynatacağı Redmond ile özel olarak görüşerek oyuncusunu motive ettiği öğrenildi.





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