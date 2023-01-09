Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, Şenol Güneş ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.



Kanat oyuncusu olmasına rağmen yüksek teknik kapasitesi nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş onu Kasımpaşa maçında forvet arkasında oynattı.



Son derece etkili bir futbol ortaya koyan Redmond, güzel oyununu asistle süslemeyi başardı.



FORVETE YAKIN OYNATILACAK



Dünya Kupası için lige verilen arada oynanan hazırlık maçlarında da sürekli olarak şans bulan Redmond'un sezonun kalanında da forvete yakın olarak oynatılması bu şekilde kendisinden daha fazla gol ve asist katkısı alınması bekleniyor.



