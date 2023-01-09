Redmond'a 'Güneş' doğdu

Geldiğinden beri Beşiktaş'ta beklentileri karşılamayan Nathan Redmond, Kasımpaşa maçındaki performansıyla beğenileri topladı

, Fotoğraf; AA
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Redmond'a 'Güneş' doğdu
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09 Ocak 2023 10:14
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, Şenol Güneş ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.

Kanat oyuncusu olmasına rağmen yüksek teknik kapasitesi nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş onu Kasımpaşa maçında forvet arkasında oynattı.

Son derece etkili bir futbol ortaya koyan Redmond, güzel oyununu asistle süslemeyi başardı.

FORVETE YAKIN OYNATILACAK

Dünya Kupası için lige verilen arada oynanan hazırlık maçlarında da sürekli olarak şans bulan Redmond'un sezonun kalanında da forvete yakın olarak oynatılması bu şekilde kendisinden daha fazla gol ve asist katkısı alınması bekleniyor. 

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