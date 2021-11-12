Redknapp: 'Hazard'ı almadığım için pişmanım'

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın eski teknik patronu Harry Redknapp, İngiliz ekibini çalıştırdığı sırada Eden Hazard'ı transfer etmediği için pişman olduğunu belirtti.



Redknapp, İskoçya basınına verdiği demeçte, 2008'den 2012'ye kadar çalıştırdığı Tottenham'da, transfer pazarında kaçırdığı en önemli fırsatın Eden Hazard olduğunu söyledi.



"Transfer etmediğiniz için pişman olduğunuz bir oyuncu var mı?" sorusuna tecrübeli teknik adam, "Muhtemelen ben Tottenham'dayken Eden Hazard. Lille'de oynadığı sırada onu transfer etmek istedik. Hazard'ın inanılmaz olduğu söylendi. Onu izlemeye gittim ve gerçekten harikaydı. Onunla ve menajeriyle transferi için görüştük. Tottenham'a gelmek istiyordu ancak oyuncunun yüksek maliyetinden dolayı transferi gerçekleştiremedik." şeklinde konuştu.



Ayrıca, antrenörlük kariyeri boyunca en iyi ve en kötü transferlerini de açıklayan Redknapp, kariyerinin en iyi imzasının West Ham'ı çalıştırdığı sırada transfer edilen İtalyan oyuncu Paolo Di Canio olduğunu, en kötü transferinin ise Hollandalı forvet Marco Boogers olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.





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