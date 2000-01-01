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Redick: "Zion, Hall of Fame oyuncu olabilir!"

New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, takım arkadaşı Zion Williamson'ın ileride Hall of Fame oyuncusu olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, takım arkadaşı Zion Williamson'ın ileride Hall of Fame oyuncusu olabileceğini söyledi.

Redick, Matt Barnes ve Stephen Jackson ile All The Smoke podcast'inde yer aldı ve Williamson'ın özel bir oyuncu olduğunu, ayrıca sağlıklı kalırsa Hall of Fame sınıfında yer alabileceğini belirtti:

"All-NBA, All-Star, Hall of Fame. Bu onun tavanı. Zion'ın olayı, doğal olarak açıkça atletik, ve ayrıca doğal olarak yetenekli olması. Bu yüzden NBA oyununu nasıl oynayacağını ve düşüneceğini öğrendiğinde, bunu hepimizin öğrendiği düşünce ve hazırlık aşamasına bile koymadan doğal olarak yapıyor."

2019-20 sezonunda 24 normal sezon maçında Williamson, 22.5 sayı, 6.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.


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