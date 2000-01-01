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Redick: "Trump'ın NBA izleyip izlemediğini, NBA'de kimse umursamıyor"

New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, ABD başkanı Donald Trump'ın basketbol izleyip izlemediğini, NBA'de kimsenin umursamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, ABD başkanı Donald Trump'ın basketbol izleyip izlemediğini, NBA'de kimsenin umursamadığını söyledi.

Utah Jazz ve Pelicans, sosyal ve ırksal adaletsizliğe farkındalık getirmeyi umarak oyuncular, antrenörler ve personelin Black Lives Matter hareketi ile dayanışma içinde, milli marş sırasında toplu olarak diz çökerek çok önemli bir bildiri yayınlamışlardı.

Redick, Trump ve birkaç sağ taraf savunucusundan aynı söylemi duymuştu; oyuncular diz çökerse, NBA'i izlemeyi bırakacaklardı.

Trump'ın konuyla ilgili tweet'i şu şekildeydi:

"Spor liglerini izlemeyi dört gözle bekliyorum, ama ulusal marş sırasında ülkemize ve bayrağımıza büyük bir saygısızlık işareti olan, diz çökme eyleminde bulunan bir oyuncuya şahit olursam, maç benim için biter!"

Redick, Trump'ın bir NBA hayranı olup olmadığını, ligdeki herhangi birinin önemsediğinden şüphe duyduğunu belirtti:

"Öncelikle, Başkan Trump'ın basketbol izleyip izlemediğini NBA'de kimsenin umursadığını sanmıyorum. Daha az umursayamam. NBA hakkında tweet atmanın özgül olmasından bağımsız olarak, onun her tweet'i bölücülük, kışkırtma ve kendi tabanını cesaretlendirme üzerine. Yani geçen hafta da farklı değildi."

NBA oyuncularının, Trump'a ve rejimine karşı güçlü bir duruşa sahip oldukları biliniyor.


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