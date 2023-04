Eski NBA oyuncusu JJ Redick, LA Clippers'ın 2010'lu yıllarda şampiyonluk kazanamamasının sebebinin, eski koçu Doc Rivers olduğunu söyledi.



'‎The Old Man and the Three' isimli podcastinde konuşan Redick, Rivers'ın geçtiğimiz haftalarda 'Lob City' lakaplı 2010'lu yılların Clippers kadrosunun "hiçbir zaman şampiyonluk kazanamayacağını" söylemesine, şu şekilde tepki gösterdi:



"Bence bunu demesi garipti. Bunun sorumluluğunu hiç üstlenmemiş olmasının yanı sıra, oyuncuların iyi geçinemediğinden falan bahsetmişti. Doc farklı kişilikleri yönetebilmesiyle ün yapmış bir adamdı ve aynı zamanda takımın genel menajeriydi de. Yani eğer insanlar anlaşamıyorsa, bilmiyorum, bu biraz onun suçu oluyor."



Redick, takımda bulunduğu süre boyunca birçok kişinin şampiyonluk şansının yüksek olduğuna inanmasına rağmen, yıllar sonra Rivers'ın bunun tersini söylemesinin kendisine doğru gelmediğini sözlerine ekledi:



"Sanırım beni rahatsız eden kısım, 2014 ve 2015'te hepimizin şampiyon olabileceğimize inanıyor oluşuydu. Hepimizi bir araya getiren ve motive eden Doc da açıkça buna inanıyordu. Neden rastgele bir zamanda, sekiz yıl sonra, bu konudaki algıyı değiştiriyorsun ki?"





