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Redick, Pelicans'a ateş püskürdü!: "Onlara güven olmaz!"

Dallas Mavericks guardı JJ Redick, eski takımı New Orleans Pelicans'ı takas sürecinde sahtekârlık yapmakla suçladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks guardı JJ Redick, eski takımı New Orleans Pelicans'ı takas sürecinde sahtekârlık yapmakla suçladı.

Geçtiğimiz haftanın son takas tarihinde Pelicans tarafından Mavericks'e takas edilen Redick, "The Old Man and The Three Podcast" adlı kendi podcastinde, New Orleans ön bürosunu takas talebiyle ilgili sahtekârlıktan dolayı eleştirdi.

ESPN'den Andrew Lopez'e göre Redick, Pelicans'ın ön bürosuyla görüşmüş ve Kuzeydoğu bölgesindeki bir takıma takaslanmak istemiş olsa da, 36 yaşındaki oyuncu bunun yerine Batı Konferansı'na gönderilmişti:

"Objektif bir şekilde konuşmak gerekirse, bence o ön bürodan dürüstçe bir hareket beklememeniz gerekir. Bu bir düşünce değil, bunu beklememeniz gerektiğini düşünüyorum sadece. Başıma gelenlerin sadece bana özel bir olay olduğunu sanmıyorum.

Ligdeki ön büroların en iyi çıkarları için çalıştığının farkındayım. Bunu anlıyorum. Doğrusu... 15'inci yılındaki bir oyuncu olarak biraz safça davrandığımı düşünüyorum ve kariyerim boyunca her şeyi doğru yapmaya çalışan biriyimdir.

Bu olayda benimle birlikte çalışan menajerlerin o ön büroya bir daha güvenmesini, kesinlikle beklemiyorum."


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