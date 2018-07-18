Redick: "Neredeyse Indiana'ya gidiyordum"

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JJ Redick, Philadelphia 76ers ile yeniden kontrat imzalamak için bir anlaşmaya varmadan önce neredeyse Indiana Pacers'a katılmış olacağını söyledi.34 yaşındaki oyuncu, Philadelphia'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu açıkladı:Indiana, Tyreke Evans ve Doug McDermott da dahil olmak üzere Temmuz ayında çok sayıda serbest oyuncuyu kadrosuna katmıştı.