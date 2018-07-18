Redick: "Neredeyse Indiana'ya gidiyordum"

JJ Redick, Philadelphia 76ers ile yeniden kontrat imzalamak için bir anlaşmaya varmadan önce neredeyse Indiana Pacers'a katılmış olacağını söyledi.
34 yaşındaki oyuncu, Philadelphia'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu açıkladı: "Indy ile neredeyse imzalıyordum. Bir-iki saat uzaktaydım, çok yakındım. Son tarihim akşam üzeri 17.00'de bitiyordu. Philly teklifi değiştirdiğinde öğleden sonra saat 12:30-1:00 gibiydi. Nate McMillian ile uzunca konuşmuştum. DeMarcus'un serbest oyuncu dönemindekine benzer bir zihniyetim vardı… eğer bulunduğunuz takım size herhangi bir teklif etmezse, bir yerden bir teklif almanız gerekir."
Indiana, Tyreke Evans ve Doug McDermott da dahil olmak üzere Temmuz ayında çok sayıda serbest oyuncuyu kadrosuna katmıştı.