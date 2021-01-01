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Redick: "Lonzo, NBA'in en iyi şutörlerinden biri oldu!"

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball'un "kendisini NBA'deki en iyi şutörlerden birine dönüştürdüğünü" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball'un "kendisini NBA'deki en iyi şutörlerden birine dönüştürdüğünü" söyledi.

Bir dönem Lonzo ile New Orleans Pelicans'da forma giymiş olan Redick, kendi podcast'i "The Old Man & The Three"de yaptığı konuşmada, Lonzo'da gördüğü gelişmeyi ve Los Angeles Lakers'tan uzaklaşmanın kariyerine nasıl yardımcı olmuş olabileceğini açıkladı:

"Draft'ta 2 numaradan seçilmenin getirdiği bazı baskılar vardır. Onun durumunda, bazı aile meseleleri göz önüne alındığında muhtemelen daha fazla baskı vardı ve hatta Lakers tarafından Draft edildiği için, daha da fazla baskı vardı. Gördüğüm kadarıyla artık nasıl bir oyuncu olduğu konusunda çok rahat ve olduğu oyuncu da gerçekten çok iyi. Hiç bencil değil ve pas vermeye çok istekli. Savunmada da çok etkili.

Kendini ligin en iyi şutörlerinden birine dönüştürdü. Hiç kafasına takmadan şut attığı zaman, bu konuda ligdeki en iyi şutörler kadar iyi oluyor."

24 yaşındaki Ball, üç sayı çizgisinden %44 şut isabeti ile kariyer rekoru kırıyor ve maç başına 12.6 sayı ortalaması ile oynuyor.


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