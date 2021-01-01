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Redick: "LeBron, ilk kez 'insan gibi' görünüyor"

NBA'in eski oyuncularından JJ Redick, sakatlığı nedeniyle Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in ilk kez "insan gibi" göründüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in eski oyuncularından JJ Redick, sakatlığı nedeniyle Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in ilk kez "insan gibi" göründüğünü söyledi.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, karın ağrısı nedeniyle parkelerden uzak kaldı ve dönüş tarihi ise halen belirsizliğini koruyor. Başlangıçta LeBron'un en az bir hafta kaçırmasının beklendiği bildirilmiş olsa da, bazı raporlar James'in bir aya kadar kadro dışı olabileceğini bile iddia etmişti.

ESPN'in First Take programında Lakers ve LeBron hakkında soru sorulduğunda Redick, onunla ilgili bazı ilginç yorumlar yaptı:

"LeBron'u 15 yaşından beri tanırım, ama hayatımda ilk kez kendisi insan gibi görünüyor. Birkaç sezon önce bir core sakatlığı geçirmişti. Geçen sezon ayak bileğinden sakatlanmıştı ve çıkıp 'Bundan sonra tekrar %100 olabilir miyim bilmiyorum.' demişti. Sonra bu sezon başında başka bir core sakatlığı daha geçirdi."

Lakers, yakın zamanda LeBron'un son durumuyla ilgili herhangi bir güncelleme yapmadı.


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