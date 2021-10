Redick: "LaMelo Ball, Jason Williams gibi"

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Charlotte Hornets'ın yükselen yıldızı LaMelo Ball ile eski NBA point guardı Jason Williams'ı karşılaştırdı.



Redick, 'The Old Man and the Three' isimli podcastinde kısa süre önce Ball'un oyununu analiz etti ve kendisini NBA tarihinin en heyecan verici oyuncularından biri olan Williams ile karşılaştırdı:



"Tarzı biraz Orlando'da birlikte oynadığım J-Will'e benziyor. Bu noktada, LaMelo'nun ileride daha üretken olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. J-Will'den daha fazla başarı kazanacak ama J-Will harika bir NBA oyuncusuydu. Lakin benim gördüklerim bu şekilde.



Oyun anlamında cesaretli oluşu ve her pozisyondaki risk-ödül oranına yaklaşımı, dikkat edilmesi gereken bir şey. Yaptıklarını yapabilmek adına gerekli güven ve cesareti gösterebilmesi, harika. İzlemesi eğlenceli bir oyuncu. Şu anda NBA'de izlemeyi en sevdiğim oyunculardan biri."



LaMelo, sezonda 19.6 sayı, 5.6 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarına sahip.