Redick: "Konfor seviyemiz falan yok"

New Orleans Pelicans guardı J.J. Redick, NBA sezonuna devam etme konusunda kendisi için bir "konfor seviyesi" olmadığını söyledi.



Redick, NBA'in Orlando'da kurulan bubble ortamında yeniden başlatılması konusunda bir konfor seviyesi olmadığını belirtti. Oynamama kararı almamasına rağmen, durum hakkında herhangi "rahat" bir şey olmadığını açıkladı.



Reddick'in açıklamasının önemli kısmı, şu şekildeydi:



"Konfor seviyemiz olduğunu söylemek yalan olur. Konfor seviyesi falan yok. Ailelerimizle birlikte değiliz; evlerimizde değiliz; Florida'nın ortasındaki sıcak bir noktadaki bir bubble'ın içinde, izole olmuş durumdayız. Ülkede sosyal huzursuzluk varken ve hayatımızda göreceğimiz belki de en önemli seçimlerden üç ay uzaktayız. Yani bir sürü olan biten var."



Redick, oynamanın yapılması gereken doğru şey olduğunu düşündüğünü ve önüne bakıp, takım arkadaşlarıyla Orlando'da oynayacağını da ekledi.



