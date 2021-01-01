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Redick: "Kevin Durant, NBA'in en iyi oyuncusu!"

Serbest oyuncu J.J. Redick, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu J.J. Redick, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.

"The Old Man and the Three" adlı podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde Redick, KD'nin bir "hile kodu" olduğuna inandığını açıklayarak, başka hiç kimsenin kendisinin sahada yaptıklarını taklit edemeyeceğini öne sürdü:

"Bugünlerde Wall Street'ten birkaç yatırımcıyla golf oynuyoruz. Ve tek konuşmak istedikleri şey basketbol. Bana her zaman en iyi oyuncunun kim olduğunu, en iyi üç adamın kim olduğunu, ya da 'yarın bir takım kuruyor olsaydın kimi seçerdin' tarzı sorular soruyorlar. Sürekli bunları konuşuyoruz.

Kaçınılmaz olarak tabii ki Kevin'in de adı geçiyor ve ben de 'O sayılmaz!' diyorum. Sayılmaz, çünkü o bir hile kodu ve dünya gezegeninde onun yaptığını kendisi kadar verimli bir şekilde yapabilecek kimse yok.

Bence sağlıklı olduğu sürece, gelecek sezon NBA'deki en iyi oyuncu olacak."

KD, Nets ile geçtiğimiz sezon 35 maçta 33.1 dakika ortalamayla sahada kalarak 26.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.6 asist istatistikleri tutturmuştu.


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