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Redick: "Jimmy hakemleri kandırmaya oynamaz"

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın yeni faul kurallarından neden etkilenmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın yeni faul kurallarından neden etkilenmediğini açıkladı.

NBA sezonunda gündeme oturan konulardan biri, NBA'in oyuncuların serbest atış çizgisine gitmek için doğal olmayan şut hareketleri yapmasını engelleyen yeni faul kurallarının uygulanması oldu.

Kuraldan gözle görülür şekilde etkilenmeyen bir oyuncu olan Butler, şu anda maç başına 7.0 serbest atış denemesi ile 25.0 sayı ortalama yakalıyor.

Redick, "The Old Man and the Three" podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde, bunun neden böyle olduğunu açıklamaya çalıştı:

"Kendisi fiziksel bir oyuncu tabii ki. Hakemleri kandırmaya çalıştığını düşünmüyorum.

Mesela zamanında karşı karşıya geldiğim James Harden, tüm zamanların en zeki basketbolculardan biri... o faulleri de o sayede alabiliyordu. Zamanla adapte olacaktır.

Jimmy biraz farklı. Jimmy içeri girdiğinde hakemleri kandırmaya çalışmıyor, gerçekten temas almaya çalışıyor. Ve o kadar güçlü ki, turnike atmasına izin vermekle ona faul yapmak arasında bir seçim yapmak durumunda kalıyorsunuz.

Çünkü sizi yerinizden ettiği an, kural dışı bir şey yapmıyor. Gücünü, temas almak ve alan yaratmak için kullanıyor."


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