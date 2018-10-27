Redick: "Hücumlar akıllanıyor, savunmalar aptallaşıyor"

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Philadephia 76ers guardı J.J. Redick, NBA takımlarının 2018-19 sezonu başında oldukça fazla sayı bulması durumuna farklı bir yorum getirdi.Redick'in düşüncesi şöyleydi:Sezonun ilk sekiz gününde tüm takımların ortalama 113.4 sayı attığı ve bu sayının neredeyse 50 yılın en yükseği olduğu açıklanmıştı. Takımların neredeyse beş şut daha fazla denediği ve yedinci yıl üst üste üçlük rekorlarının kırılmasının beklendiği açıklandı.30 takımın 29'unun, maç başına en az 100 sayı attığı ve dışarıda kalan tek takımın 99.5 sayıyla Memphis Grizzlies olduğu söylendi.Bu sezon bir maçta en yüksek bulunan skor New Orleans Pelicans'ın 19 Ekim'de Sacramento Kings'e karşı bulduğu 149 sayıydı.