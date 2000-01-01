Redick: "Holiday'in hiçbir savunma beşine seçilmemesi, bir hiçe sayılmadır"

New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, takım arkadaşı Jrue Holiday'in bu yıl birinci veya ikinci savunma beşlerine seçilmemesi durumundan ötürü memnuniyetsizliğini açıkladı.



Redick, hayal kırıklıklığını Twitter'dan duyurdu ve genel olarak göz testi ile oyuncuların Holiday'e yönelik övgülerinin, oylama sürecinde nasıl daha fazla ağırlık taşıması gerektiğine işaret etti.



Redick şunları tweetledi:



"Ligdeki en iyi savunmacı guardın sen olduğu konusunda neredeyse tüm meslektaşların hemfikirken, iki savunma beşine de seçilmeme durumun, bir hiçe sayılma gibi."



"Medyaya karşı biri değilim ve ödül için oy kullanan birçok medya üyesinin bunu çok ciddiye aldığını biliyorum. Ancak bazen göz testi ve NBA oyuncularının meslektaşları hakkında söyledikleri, burada biraz ağırlık taşımalı."



Holiday, NBA kariyerinde iki kez savunma beşlerine seçilmişti ve Pelicans ile Portland Trail Blazers'ın karşılaştığı 2018 playofflarının ilk turunda, Portland süperstarı Damian Lillard'ı kilitlemesiyle ün yapmıştı.



New Orleans, Portland'ı o seride süpürmüştü ve Holiday, Lillard'ı seri boyunca maç başına %35.2 şut isabeti ve yalnızca 18.5 sayıda tutmuştu.



30 yaşındaki guard, 2019-20 sezonunda maç başına 19.1 sayı, 4.8 ribaund, 6.7 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları ile oynamıştı.



