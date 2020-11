Redick: "Holiday takasında, iki taraf da kazandı!"

New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, Jrue Holiday ve Pelicans'ın, Milwaukee Bucks ile yaptığı takasta, iki tarafın da nasıl kazandığını detaylandırdı.



New Orleans'ta yedi yıl oynadıktan sonra Pelicans, Holiday'i Bucks'a takas etti. Kendileri için mükemmel bir ikincil yıldız olan Holiday, ligin en az değer verilen oyuncularından biriydi.



Eski takım arkadaşı Redick yakın zamanda takasın her iki taraf için de nasıl bir kazanç olduğunu anlattı. Redick, bu hamlenin geleceğini önceden hissettiğini de açıkladı:



"Şampiyonluk kazanmak için büyük bir şansı var. En azından Doğu'yu kazanmak ve kendisi için daha önemli olan Finallerde oynamak için büyük bir şansı var. Biz de Eric Bledsoe'yu, George Hill'i ve bir sürü Draft hakkını aldık. Her iki takım da bu takasta kazanan taraf oldu."



Reddick daha sonra genel menajeri David Griffin'i bu takası yaptığı için övdü ve Holiday ve Anthony Davis takaslarından elde edilen ilk tur Draft seçimleri miktarını tebrik etti.



Redick, kariyerinde ilk kez 2019-20 sezonunda Holiday ile takım arkadaşı olmuştu.