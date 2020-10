Redick: "Harrell'ın Doncic'e söylediği, ters ırkçılık değildi"

New Orleans Pelicans oyuncusu JJ Redick, LA Clippers forveti Montrezl Harrell'in Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'e "K***mun beyaz o***su" demesinin ters ırkçılık olmadığını söyledi.



Eski NBA oyuncuları Stephen Jackson ve Matt Barnes'la birlikte All The Smoke podcast'inin en son bölümünde Redick, Batı Konferansı ilk turunda Harrell'ın Doncic'e ettiği ırkçı hakarete ilişkin fikrini sundu.



Birkaç hafta önce Harrell, Doncic'e playofflarda "k***mun beyaz o***su" dediği için tepki toplamış ve birçok kişi kendisinin ırkçılık yaptığını belirtmişti.



Harrell, sayısız analist ve sosyal medyadaki insanlar kelime seçiminden dolayı kendisini eleştirdikten sonra, bir sonraki maça başlamadan önce Luka'dan özür dilemişti.



Redick, bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde açıkladı:



"Bakın, rekabetçi basketbol oynadığınızda bunlar oluyor. Ve ben 12 yaşındayken AAU'da, siyahilerin sporunu oynayan beyaz bir çocuktum. Gerçeklik bu şekilde. Bunda ırkçı bir şey yok. NBA'deki büyük oyuncuların çoğu siyahi. Ben AAU takımımdaki birkaç beyaz adamdan biriydim. 'K***mun beyaz o****su' olarak adlandırılmak, 12 ya da 13 yaşımdan beri duyduğum bir şey.



Montrezl bunu söyleyince ben gülmüştüm, bence komikti. Ama şu anda her şeyin açığa çıktığı ve söylenen her küçük şeyin çok çiğ olup, duyguların çok yüksek olduğu bir zamanda olduğumuzu da anlıyorum. Yani, bu zamanlamayı dışarıda tutarsanız, ben bunun o kadar önemli olduğunu sanmıyorum, ama buna verilen tepkileri de anlıyorum. Yine de bunun ters ırkçılık olduğunu düşünmüyorum, bence öyle bir şey yok zaten."