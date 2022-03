Redick, Embiid'i takdir etti: "Seninle gurur duyuyorum"

Philadelphia 76ers'ın eski guardı JJ Redick, MVP yarışında yer alan eski takım arkadaşı Joel Embiid'in gösterdiği gelişimi takdir etti.



Redick, 'Old Man & The Three' podcast'inde Embiid'i konuk ettiği bölümde, 2017'de yeniden yapılanma sürecinde olan 76ers ile anlaşmaya karar verdiği dönemlerde, Kamerunlu pivot hakkındaki belirsizlikleri gördüğü anlara değindi:



"Ben burayla 2017'de anlaştığımda, sen 31 maç oynamıştın. Serbest oyuncu toplantıma sen de gelmiştin. Seni bu 30 maçta izlediğmde, insanların abartıp abartmadığını düşünmeye başlamıştım. Çünkü sağlıklı kalacağından ve bugünkü oyuncu olacağından emin değildim.



Ve sonrasında, bu yıl 'Joel Embiid, üst üste beşinci All-star maçına ilk beş başlıyor' diye duyurulduğunda, benim için çok özel bir andı ve bunda da ciddiyim. Ben burada işler yeni yeni başladığında yer almıştım ve senin bugün bir oyuncu ve bir insan olarak dönüştüğün kişiyi görebilmek, benim için oldukça anlamlı oldu. Seninle gurur duyduğumu bilmeni istiyorum kardeşim."



Sixers şu anda 46-29'luk derecesi ile Doğu'da üçüncü sırada yer alıyor ve Embiid ise 29.9 sayı, 11.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.