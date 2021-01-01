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"Redick eğer Knicks veya Nets'e gitmezse, emekli olabilir" iddiası!

Serbest oyuncu JJ Redick'in, New York Knicks veya Brooklyn Nets ile sözleşme imzalayabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu JJ Redick'in, New York Knicks veya Brooklyn Nets ile sözleşme imzalayabileceği bildirildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer tarafından hazırlanan bir rapora göre, Redick'in bir takımla anlaşmak için 2022 takvim yılı başına kadar bekleyebileceğini ve "gözlerini Nets veya Knicks'e çevirebileceğini" öne sürdü:

"Paul Millsap gibi Redick de, takvimler 2022'yi gösterene kadar ligin çevresinde oyalanabilir ve zamanını New York veya Brooklyn'e katılmak için hazırlanarak geçirebilir. Brooklyn, Redick'in ikamet ettiği yer.

B/R'ın temas kurduğu birden fazla takımın ön büro personeli, tıbbi ekiplerinin Redick'i New Orleans'ta geçirdiği süre boyunca rahatsız ettiğini düşündükleri topuk sakatlığından kurtarmaları gerektiğini belirttiler.

Redick'in Knicks ve Nets'e gitme arzusu, uzun süredir konuşuluyor. Bazı yöneticiler, veteran oyuncunun her iki takım ile de anlaşmazsa emekli olabileceğini bile düşünüyorlar. Yine de Ocak ayında Redick'le ilgilenen başka talipler de olacaktır.

Bir Batı Konferansı başantrenörü, 'Ben şahsen onu alırdım. Her yere değer sağlayabilir.' şeklinde konuştu."


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