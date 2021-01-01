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Redick: "Durant, Kobe'nin modern versiyonu gibi"

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in 'Kobe Bryant'ın modern versiyonu' olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in 'Kobe Bryant'ın modern versiyonu' olduğunu söyledi.

Sacramento Kings guardı Davion Mitchell ile 'The Old Man and the Three' podcast'inde konuşan Redick, iki yıldızı şu şekilde karşılaştırdı:

"Kobe Bryant'ı savunmak, bir nevi boşuna egzersiz yapmak gibiydi. Onu durdurmak için savunma manasında yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Ya şutu sokacaktı ya da kaçıracaktı.

Kevin Durant'in, Kobe'nin modern versiyonu olduğunu düşünüyorum. Onu da durdurmak için yapabileceğiniz pek bir şey yok. Top hakimiyeti var, şutu var, onun yapabildiği her şeyi o da yapabiliyor."

KD kariyer sayılarında 23.883 ile 23. sırada yer alırken, Kobe 33.643 ile 4. sırada yer alıyor.


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