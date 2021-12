Redick: "Durant dünyanın en iyisi ama MVP yarışı çok yakın!"

Eski NBA oyuncusu ve mevcut ESPN analisti JJ Redick, 2022 sezonunun MVP yarışının çok yakın olduğunu söyledi.



NBA'in normal sezonunun üçte birinin geride kalmasıyla, takımlar sezon sona erdiğinde tam olarak nerede biteceklerini göstermeye başladılar. Bazı oyuncular da bireysel olarak MVP yarışında kendilerini bu süreçte öne çıkardılar.



KOVID-19 testi pozitif çıkan oyuncuların yoğunluğuyla sezon birçok kez kesintiye uğradı ve takımlar, ekipçe oldukça tutarsız performanslar göstermelerine sebep olan 10 günlük sözleşmeli oyuncuları kadrosuna katmak zorunda kaldı.



Redick bu sebeple, kendi podcast'i 'The Old Man And The Three'de, bu sezonun MVP yarışının NBA tarihinin en belirsiz olanı olduğunu belirtti:



"Dünyanın en iyi oyuncusu, çok tuhaf bir şekilde sanki her gün ve her hafta değişiyormuş gibi geliyor. Açıkçası, Kevin (Durant) bence dünyanın en iyi oyuncusu. Ama ligde kimin en iyi oynadığına gelirsek, Bazen Steph, bazen Giannis, bazen de Jokic.



Jokic, tekrar söyleyeceğim, NBA'de gördüğümüz en iyi bireysel sezonu geçirdi. Net. Oyuncu Verimlilik Oranı'nda (PER) tüm zamanların açık ara bir numarası ve buna Wilt, Michael, LeBron, Larry, Magic gibi isimler de dahil.



Giannis, ilk günden beri olağanüstüydü. Hala üçüncü MVP'sini kazanmak için meşru bir şansı olduğunu düşünüyorum."



Golden State Warriors'ın yıldızı Steph Curry, sezona MVP yarışının lideri olarak inanılmaz bir başlangıç yapmış, birden fazla rekor kırmış ve tüm zamanların en iyi şutörü olarak kendini kanıtlamıştı. Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ligde sayı kralı olarak Nets'i Doğu Konferansı'nın zirvesine taşımış durumda.



Denver Nuggets'ın son MVP'si Nikola Jokic, tarihi bir istatistik sezonuna daha imza atarken, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ise, son NBA şampiyonu Bucks için sezona sallantılı bir başlangıç yapmasının ardından kendini toparlamayı başarmıştı.