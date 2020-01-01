Redick: "CP3'ye karşı oynamayı hiç sevmiyorum"

New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, eski takım arkadaşı olan Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul'e karşı oynamayı neden sevmediğini açıkladı.



Redick ve CP3, birkaç yıl önce Clippers'ta takım arkadaşıydılar.



Artık ayrı takımlarda oldukları için, Redick, CP3'nin en sevmediği rakiplerinden biri olduğunu söyledi:



"Kimseye karşı oynamaktan hoşlanmam ve Chris'e karşı oynamaktan kesinlikle hoşlanmam. Harika bir takım arkadaşıydı, gerçekten benim ve LA'de hepimizin en iyi halini ortaya çıkarmıştı. Ancak bir rakip olarak, her pozisyondan alabileceği maksimum verimi almaya çalışan bir adamdır."



