Redick: "Butler ile oynamayı çok seviyordum"

New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, eski takımı Philadelphia 76ers'da Jimmy Butler ile beraber oynamaktan bahsetti ve kendisinin neden özel bir oyuncu olduğunu açıkladı.



Redick, All The Smoke podcast'inde, Butler'la oynamayı çok sevdiğini ve kötü bir takım arkadaşı olma repütasyonunun gerçekten uzak bir şey olduğunu söyledi:



"O ilginç bir kişilik ve bence çoğu zaman bazı insanlar Jimmy'yi yanlış anlayabiliyorlar. Keşke beraber Philly'de kalabilseydik, ama ön ofis öyle düşünmemişti. Kendisi için mükemmel bir ortama gitti, kendisini temsil eden her şeyi bulunduran bir ortamda, kendisi oluyor ve rahat oluyor.



Jimmy, Chicago ve Minnesota'dan beri yanlış bir repütasyonla tanınıyordu, ancak Philly'de bulunmasının ikinci haftasında, onunla takılmak istediğimi söylemiştim. İtibarın her zaman gerçeği yansıtmıyor olması, ilginç bir durum."



Miami, Lakers karşısında 2-1 gerideyken Butler, kariyerinin ilk NBA şampiyonluğu için mücadele ediyor.