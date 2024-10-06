Redick: "Bronny, gerçekten yıkıcı bir savunmacı olabilir"

Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Bronny James'in "gerçekten yıkıcı" bir savunmacı olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Redick: 'Bronny, gerçekten yıkıcı bir savunmacı olabilir'
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06 Ekim 2024 13:05
Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Bronny James'in "gerçekten yıkıcı" bir savunmacı olabileceğini söyledi.

Redick, Lakers'ın Minnesota Timberwolves'a 124-107 kaybettiği hazırlık maçında forma giyen Bronny James'i şu sözlerle övdü:

"Ağustos ve Eylül aylarında gerçekten iyi günler geçirdi. Bu hafta cidden çok iyi bir üç günlük süreç geçirdi. Gelişiminden oldukça mutluyuz."

Redick, James'in ligde "yıkıcı bir savunmacı" olarak bir rol edinebileceğini ise sözlerine ekledi:

"Fiziğine göre savunmada benzersiz işler yapabiliyor ve bence gerçekten yıkıcı bir savunmacıya dönüşebilir. Bu durum kendini göstermiş bulunuyor. Hücumda ise hala kim olduğunu anlamaya çalışıyor."

Cuma günü oynamayan LeBron James'in bugünkü hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor.

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