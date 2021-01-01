Reddish, Pierce'ın sürekli "üzerine gittiğini" düşünmüş!

Atlanta Hawks forveti Cam Reddish'in yakın zamanda görevden alınan başantrenör Lloyd Pierce'in koçluk tarzı ile sorunları olduğu bildirildi.



The Athletic'den Chris Kirschner, Sam Amick ve David Aldridge, bu konu hakkında şunları kaleme aldılar:



"Kaynaklar, Pierce'ın koçluğuyla ilgili sorun yaşayanlar arasında Cam Reddish'in de olduğunu söylediler. Kaynaklara göre Reddish, ikinci yılındaki bir oyuncu olarak yaptığı hatalar söz konusu olduğunda, perde arkasında 'üzerine gidildiğini' hissettiğini söyledi. Hawks kadrosunda, Reddish'in potansiyelinin takımdaki herkesten daha yüksek olduğunu ancak Pierce'in katkısının onun gelişimini engellediğini düşünen birkaç oyuncu da bulunuyor."



Pierce, başantrenör olarak üç sezondan kısa bir süre sonra ve bu sezona 14-20 ile hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmasının ardından, Pazartesi günü görevinden alınmıştı. 63-120'lik genel bir dereceye sahip olan Pierce, önceki iki sezon da playoffları kaçırmıştı.



2019 NBA Draftı'nda 10'uncu sıradan seçilmiş olan Reddish, ligdeki ikinci sezonunda maç başına 11.2 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



