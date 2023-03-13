Reddish: "Knicks'te adam kayırma var..."

Portland Trail Blazers forveti Cam Reddish, New York Knicks'te geçirdiği zamanın zorlu olduğunu ve işlerin "basketbolla değil, tamamen adam kayırmayla döndüğünü" açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Reddish: 'Knicks'te adam kayırma var...'
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13 Mart 2023 11:43
Portland Trail Blazers forveti Cam Reddish, New York Knicks'te geçirdiği zamanın zorlu olduğunu ve işlerin "basketbolla değil, tamamen adam kayırmayla döndüğünü" açıkladı.

Knicks'te aldığı süre eksikliğinin basketboldan ötürü kaynaklanmadığına inanan Reddish, son takas gününde New York ekibi tarafından takas edildiğinden beri Trail Blazers'ın rotasyonunun tutarlı bir parçası olmuştu.

Reddish, NYC'deki dönemiyle ilgili şu şekilde konuştu:

"Zor bir dönemdi, ama öte yandan olayın basketbolla hiçbir ilgisi yoktu. Her şey adam kayırmacılıkla dönüyordu. Bunun gibi şeyler vardı. Bu yüzden çok sıkıntı yapmadım."

Knicks, Atlanta Hawks'tan Reddish'i almak için ilk tur seçimini takas etmişti. Knicks başkanı Leon Rose ise, kendisini Josh Hart karşılığında Blazers'a göndermek için bir ilk tur hakkı daha eklemek zorunda kalmıştı.

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