Redd: "Milwaukee Bucks, Finallerde oynar!"

Milwaukee Bucks'ın eski All-Star guardı Michael Redd, Bucks'ın bu sezon NBA Finalleri'ne çıkabileceğini söyledi.



Redd, "1-ON-1 with Basketball Network" podcast'inde Milwaukee'nin en büyük sahneye çıkabileceğine inandığını ifade etti:



"Deneyimleri var, yetenekleri var; ayrıca buna uygun koçlukları ve organizasyonları da olduğuna inanıyorum. Jrue Holiday takıma inanılmaz bir ilave oldu. Sonra, bu yıl gelen ve çok iyi oynayan Bobby Portis var.



Ve genç (Donte) DiVincenzo ile Pat Connaughton da gelişiyorlar ve daha iyi hale geliyorlar. Derin bir ekipleri var, sadece yaptıkları şeyi yapmaya devam etmeleri gerekiyor. Savunmaları iyi, kesinlikle iyi üçlük atıyorlar. Onları yine Doğu'nun zirvesinde olarak görüyorum."



