Redd: "LeBron'un yanında olsam, 2007'de kazanabilirdik"

Eski Milwaukee Bucks yıldızı Michael Redd, LeBron James'in 2007'de San Antonio Spurs'a karşı şampiyonluğu kazanmasına yardım edebileceğine inandığını söyledi.



LeBron ilk şampiyonluğunu 2011-12 sezonunda Miami Heat ile kazanmış olsa da, Redd'e göre bu çok daha erken gerçekleşebilirdi.



Heavy Live With Scoop B'de konuk olan Redd, 2005 yılının serbest oyuncu döneminde Cleveland Cavaliers'a katılmış olması durumunda, LeBron'un 2006-07 NBA Finalleri'nde Spurs'ü yenerek ilk yüzüğüne sahip olabileceğine inandığını belirtti:



"LeBron ile ben yıllar içinde bu konuyla ilgili konuşmuştuk ve muhtemelen bir şampiyonluk kazanabilirdik.



Ben kariyerimin o noktasındayken ve LeBron o zamanlar da harikaydı, ama o şimdi olduğu oyuncu değildi. Becerikliliği, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Dwyane Wade'den öğrendikleriyle edindiği tecrübesiyle, 2005-2007 arasında olduğundan farklı bir oyuncu olmuştu. Ama yine de, sahip olduğu oyuncu kadrosuyla bir şampiyonluk kazanmış olabileceğimizi düşünüyorum. Üzerinden baskıyı alırdım. Skor üretebiliyordum, maç sonlarında oynayabiliyordum..."



Redd, 2006-07 sezonunda yakaladığı 26.7 sayı, 2.3 asist ve 3.7 ribaund ortalamaları ile en iyi sezonunu geçirmişti.



