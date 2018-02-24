RedBull Son Þampiyon Turnuvasýnda elemeler baþlýyor

Kahraman olma sýrasý sizde!


Türkiye'nin en büyük yerel turnuvasý olan RedBull Son Þampiyon için elemeler ESL üzerinden bugün baþlayacak. 4 eleme günü üzerinden oynanacak elemelerde geçen senenin finalisti ANT E-Spor Kulübü'yle büyük finalde karþýlaþmak üzere mücadele edecek 7 takým belirlenecek.

Bu yýl, 4 aþamadan oluþacak ve 24 Þubat'ta baþlayacak elemelerden çýkacak 7 takým, playoff'lara katýlmaya hak kazanacak. Ayrýca sekizinci takým Azerbaycan'da düzenlenen RedBull Son Þampiyon'un galibi YoungP.I.M.PsWildcard daveti alarak playofflarda Türk takýmlara karþý mücadele verecek. 

Eleme sürecinin ardýndan Büyük Final 25 Mart'ta Ýstanbul'da, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleþtirilecek, RedBull.com üzerinden canlý izlenebilecek. Geliþmeler için takipte kalýn!


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