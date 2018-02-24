RedBull Son Þampiyon Turnuvasýnda elemeler baþlýyor

Türkiye'nin en büyük yerel turnuvasý olan RedBull Son Þampiyon için elemeler ESL üzerinden bugün baþlayacak. 4 eleme günü üzerinden oynanacak elemelerde geçen senenin finalisti'yle büyük finalde karþýlaþmak üzere mücadele edecek 7 takým belirlenecek.Bu yýl, 4 aþamadan oluþacak ve 24 Þubat'ta baþlayacak elemelerden çýkacak 7 takým, playoff'lara katýlmaya hak kazanacak. Ayrýca sekizinci takým Azerbaycan'da düzenlenen RedBull Son Þampiyon'un galibiWildcard daveti alarak playofflarda Türk takýmlara karþý mücadele verecek.Eleme sürecinin ardýndan Büyük Final 25 Mart'ta Ýstanbul'da, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleþtirilecek, RedBull.com üzerinden canlý izlenebilecek. Geliþmeler için takipte kalýn!