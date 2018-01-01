Red Redemption 2 19 Ekim'de indirilebilecek!

Büyük bir beklentiyle çıkması beklenen Red Dead Redemption 2'nin ön yüklemesinin oyun çıkmadan 1 hafta önce başlayacağı açıklandı. 100 GB civarı bir dosya boyutuna sahip olacak oyunun böylesine erken ön yükleme süreci başlatacak olması birçok oyun sahibi için güzel bir haber oldu.



Aynı zamanda gün içinde oyunun çıkış fragmanı gelecek. Oyunla ilgili olan beklentimizi daha da yükselticek bir hamle beklediğimiz fragmanı görebilmek için saat 17:00 itibariyle birlikte sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz.



Red Dead Redemption 2 ile birlikte Rockstar Games'in projelerini ne kadar iyi tanıttığını görmüş olduk. Şirket açık dünya oyunlarına yön vermeye devam edecek gibi gözüküyor. İlerleyen dönemde sanal gerçekliğin aktif olarak kullanılacağı bir gelecek olacaksa VR'ın gelişimi kadar Rockstar'ın açık dünyada yapacağı yeniliklerinde önemi olacağını düşünüyorum.



Oyunun ön yüklemesinin 90 GB civarı olması bekleniyor. Bu yüzden oyunu ön siparişten aldıysanız bir an önce indirmeye başlayın derim.