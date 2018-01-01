Red Dead Redemption 2'den çıkarılan içerik!

Rockstar'dan Dan Houser bir röportajda oyundan atılan kısımların olduğunu söyledi. Hatta ana hikaye kısmında bir görevi sıkıcı bulduklarından dolayı çıkardıklarını söyledi.



Tren içerisinde geçen görevin tek yönlü, basit ve sıkıcı bulduklarını ekleyen Dan Houser başlangıçta eğlenceli gelmişti daha sonra oynadığımızda görevi bitirme yolunda çok fazla seçenek olmadığını ve görevin basit olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bu yüzden görev çok sıkıcı gelmiş ve kaldırmışlar.



Zaten oyun tarihinin en uzun ana hikayelerinden birine sahip olacak oyunun ana hikayesi 65 saat oynanabilirlik vaad ediyor. Yan görevleri ile bu saatin haftaları bulması bekleniyor. O yüzden bir görevin kaldırılmış olması kimse için problem üretmezken beklentinin bu kadar yükseldiği bir oyundan sıkıcı bir kısmı kaldırmaları bizi memnun etti.



Oyunun multiplayer kısmı için yeni tasarımlar ve görevler eklenmeye devam edecek olsa da ana oyun bundan sonra değişmeyecek gibi gözüküyor. Rockstar Games GTA V'teki gibi bir sürü multiplayer görevi ekleyecek mi, göreceğiz.