Red Dead Redemption 2'nin Playstation 4 için dosya boyutunun tam 105 GB olduğu söylenti olarak yayılmıştı. Bu söylenti üzerine zaten 500 GB'lık konsollara sahip olan birçok kullanıcı ne yapacağına karar vermeye çalışıyordu ki oyunun boyutunun bir miktar daha az olabileceği ortaya çıktı.



Microsoft Store'da paylaşılan bilgilere göre Red Dead Redemption 2'nin boyutu 88.57 GB olacak bu da ortalama bir oyunluk daha yer açılabileceğinin göstergesi oluyor. Peki hala 105 GB ihtimali var mı, elbette var ama oyunların farklı konsollarda birbirine yakın boyutlarda olduğunu daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Bu sebepten dolayı Playstation 4'te de 100 GB'ın üzerine çıkacağını düşünmüyoruz. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor ne yazık ki.



Üzerine gelecek güncellemelerle birlikte bu sayı 100 GB'ı bulacaktır zaten ama oyunun başlangıcından itibaren 100 GB'ın üzerinde bir veriye sahip olacak olması bizi çekingen davranmaya itiyor. Eğer oyun bizi beklentiye soktuğu kadar iyi olacaksa bunu dert etmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Bir an önce 26 Ekim'in gelmesini diliyoruz.